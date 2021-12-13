Саакашвили прописали отказ от диеты и спорт

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили стало лучше, рассказала после встречи в госпитале в Гори врач, участница созданного по инициативе Минюста консилиума Елена Гиоргадзе.

"С завтрашнего дня пациент Саакашвили без всяких ограничений сможет принимать пищу. Постепенно мы снимаем медицинские добавки. Анализы Саакашвили в норме", - цитирует ее "Интерфакс".

Врач добавила, что слабость у пациента связана с отсутствием движения, поэтому уже сегодня к нему привели тренера, который будет проводить восстановительные тренировки.

Впрочем, уточнила Гиоргадзе, сам политик не хочет заниматься физической активностью - по всей видимости, из-за "эмоциональной травмы".