Турция и Армения приступили к нормализации отношений?

Анкара и Ереван в ближайшее время назначат специальных представителей для нормализации отношений, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает TRT Haber.

"Мы также откроем чартерные рейсы со столицей Армении, городом Ереван", - добавил дипломат.

Напомним, 10 декабря в Москве состоялось первое заседание Консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей глав МИД России Андрея Руденко, Азербайджана Халафа Халафова, Армении Ваге Геворкяна, Турции Седата Онала, а также гендиректора МИД Ирана Алирезы Хагигиана.