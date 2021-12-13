Власти Северной Осетии обновят реестры памятников культурного наследия

В Северной Осетии будет обновлен реестр объектов культурного наследия республики – такое поручение республиканскому комитету по охране и использованию объектов культурного наследия дал глава республики Сергей Меняйло, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Меняйло поручил руководителю ведомства Ацамазу Галуеву совместно с органами местного самоуправлению разработать соответствующие паспорта объектов, находящихся в охранной зоне города Владикавказа, а также обеспечить контроль за сохранностью зданий", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, в регионе насчитывается 406 объектов культурного наследия, 205 из них – со статусом федерального значения, также здесь зарегистрировано 1320 выявленных памятников культурного наследия.