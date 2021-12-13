В России удвоилась площадь сельхозугодий фермеров

В России в два раза выросла площадь фермерских и личных подсобных хозяйств, - показали оперативные итоги, - сообщили в информационном центре сельскохозяйственной микропереписи - 2021.

"По некоторым регионам мы видим увеличение количества личных подсобных хозяйств, рост которых составляет порядка 10%. Идет динамичное развитие малых форм хозяйствования - итоги показывают увеличение в два раза площади сельхозугодий на одно крестьянское (фермерское) хозяйство и ИП. Расширяется и часть сельхозорганизаций и фермерских хозяйств: их общее количество сокращается, но площадь используемых ими земель растет", - рассказал руководитель Росстата Константин Лайкам, передает ТАСС.

Это важно с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности и снижения рисков роста цен на продукты питания, ведь более половины всего объема произведенного в стране картофеля - это личные подсобные хозяйства. Также замглавы Росстата отметил, что собранные данные позволят правительству РФ выработать новые программы и решения – к примеру, стимулировать рост объемов производства в сельхозорганизациях и организовать закупку продукции в личных подсобных хозяйствах.