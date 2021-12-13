Власти озвучили стоимость строительства канатной дороги через Дон

Возведение канатной дороги в Ростове обойдется минимум в три млрд рублей, но ее стоимость может возрасти до пяти млрд, - рассказал сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

Прогнозирование стоимости делалось по аналогии с похожими проектами, реализованными в России. В эту сумму будет входить не только объект, но и благоустройство прилегающей территории. Проект планировки и межевания земли под канатную дорогу будет готов к концу 2022 года, после чего начнется разработка проектно-сметной документации.

"Сейчас мы определяем, как пойдет канатная дорога. А после этого уже будем решать, кто строит, где опоры и так далее", – цитирует градоначальника donnews.ru.

Если власти не найдут инвестора, то канатную дорогу построят за счет бюджета, но уже есть две компании, которые строят подобные объекты, и они очень интересуются Ростовом.

Напомним, планируется, что двухкилометровая канатная дорога свяжет берега Дона и будет иметь четыре станции: две на правом берегу, промежуточную на Зеленом острове и конечную остановку восточнее "Ростов Арены".