Хулиган, "заминировавший" социальный объект, задержан на Кубани

Мужчина, который подозреваемый в заведомо ложном сообщении о заложенном взрывном устройстве, задержан в Новороссийске, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В дежурную часть отдела полиции Приморского района (Новороссийск) поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина позвонил в экстренные службы Москвы и сообщил о якобы минировании объекта социальной инфраструктуры на территории кубанского города.

"По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб. При проверке информация о минировании сооружения не подтвердилась, предметов, опасных для жизни и здоровья людей, не [было] обнаружено", - отметили в управлении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого, которым оказался 31-летний местный житель. Он был задержан по месту проживания и доставлен в отдел. Оказалось, что заведомо ложные сведения он сообщил исходя из хулиганских побуждений.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", для него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.