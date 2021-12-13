Астраханскую продукцию будут поставлять в Азербайджан и Беларусь

Астраханские предприятия стали лауреатами Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России-2021" – победителями названы предприятия промышленного комплекса, социальные, медицинские и образовательные учреждения области.

Так, предприятием, производящим лучшие продовольственные товары, признали ООО "Эльвира", а лучшей продукцией производственно-технического назначения назвали изделия ПАО "Астраханское стекловолокно". Астраханский колледж арт-фешн индустрии стал победителем в номинации "Изделия народных и художественных промыслов", а Александро-Мариинская больница оценена как лучшая в плане оказания услуг населению, - передает "АиФ Астрахань".

Также дипломы получили пять компаний и учреждений области, а губернатор региона Игорь Бабушкин вручил победителям конкурса почетные знаки "За достижения в области качества" и "Отличник качества", отметив, что пандемия не помешала им развиваться и становиться лучшими.

"Астраханские производители могут смело конкурировать не только на отечественном, но и на международном рынке", - подчеркнул губернатор, отметив, что созданы все условия для того, чтобы местная продукция находила своего потребителя: это доказывают и успешные переговоры, проведенные с Азербайджаном, Беларусью и Туркменистаном об открытии на их территории фирменных астраханских магазинов.