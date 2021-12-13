Козьего молока из Адыгеи будет больше

Компания ООО "Мирный Адыгея" получила 838,3 млн рублей в кредит от Сбера для строительства второй фермы по производству козьего молока

"Наша продукция под брендом "Белое Золото" очень нравится покупателю. Работая с крупными торговыми сетями и ресторанами, мы уже вынуждены выбирать, кому мы можем отгружать продукцию, а кому ее не хватает. А есть еще большой потенциал на зарубежных рынках. Поэтому и строим вторую ферму", - рассказал гендиректор головной компании ООО "Агрохолдинг Мирный" Александр Карпушин, передает портал Юга.ру.

На кредитные средства будет построена новая ферма на 3 тыс животных, а объем выпуска молока увеличится в 2,5 раза - до 5 тыс т молока в год. В новой линейке также появится детское питание.

Напомним, первая очередь молочной фермы заработала в январе 2020 года – это современный животноводческий комплекс на 2 тыс коз и завод по переработке молока мощностью 6 тыс л в день.