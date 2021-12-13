Власти Кубани вручат премии одаренным школьникам

Одаренные кубанские школьники, победившие в конкурсном отборе, получат премии администрации Краснодарского края, сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Рейтинг лучших учеников составлялся с учетом результатов участия школьников в международных и всероссийских олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах и других значимых мероприятиях за 2020-2021 учебный год из перечня, утвержденного Минпросвещения России", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В текущем году комиссия на базе Центра развития одаренности рассмотрела заявки на ежегодную премию от 256 человек из 41 муниципального образования края, лидером стал Краснодар - премию получат 37 школьников краевого центра, еще 18 лауреатов из Новороссийска, 6 - из Армавира, по 5 одаренных учеников из Анапы и Сочи, по 4 лауреата - в Славянском и Тихорецком районах края.