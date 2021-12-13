В Северной Осетии готовятся к празднованию 1100-летия крещения Алании

Четыре с лишним года назад президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 1100-летия крещения Алании. Сегодня в Северной Осетии на большинстве объектов культурного наследия завершены реставрационные работы, запланированные к предстоящему празднованию.

Как рассказал газете "Северная Осетия" руководитель реставрационной компании "Скифос-РСК" Петр Павлов, в 2020 году отреставрировали средневековую Ильинскую церковь в Фараскатта и подпорные стены в Осетинской церкви Владикавказа. В 2021 году компания выполняла работы на восьми объектах культурного наследия, из которых пять завершены.

Среди них - одно из важнейших культовых сооружений в республике и сложное с точки зрения реставрации, Мадизаны дзуар. Здесь в средние века мудрейшие старцы Дагома, Цамада и других близлежащих селений вершили суд, примиряли лютых врагов и кровников.

В селе Кумбулта Дигорского ущелья реконструировали исторические башенные комплексы. Находящаяся высоко в горах крепость Багайта состояла из трех частей: жилого помещения, церковного здания и святилища, которое удалось восстановить полностью. Работы проведены также Башне в Донисаре, Музее осетинской литературы им. Коста Хетагурова и Доме-музее поэта в Наре.

В 2022 году ученым предстоит завершить реставрацию Зругской церкви – самого сложного из всех объектов, работы начаты еще в прошлом году. Другой объект - Храм в Тли – архитектурный аналог Зругского, находится в Мамисонском ущелье.

Сложнейшим с моральной точки зрения объектом Павлов назвал порученное его компании создание Мемориального комплекса в Беслане, в школе №1. Проект реализуется по инициативе комитета "Матери Беслана" и пострадавших в результате теракта 1–3 сентября 2004 года. Концепцией создания музея предусматривается сохранение внешнего облика здания школы и воссоздание южного флигеля школы, который будет функционировать как музейный комплекс с залами для экспозиций. "Это особенный объект, где все идет поступательно и размеренно. Здесь не место строительным гонкам и стахановским подвигам. Безусловно, есть общие контрактные сроки завершения работ, которые не вызывают опасений. Мы делаем все так, как требуют этого наша совесть и существующие ГОСТы," - подчеркнул Павлов.