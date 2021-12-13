Более 50 га чайных плантаций восстановят в Имерети

В Западной Грузии в рамках госпрограммы будут восстановлены чайные плантации на площади 50 га, соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня.

Согласно первому проекту планируется восстановить 37,26 га плантаций в селе Сочхети Ткибульского района Имерети, общая стоимость работ - 134 120 лари ($43 тыс), из них 93,1 тыс лари ($30 тыс) предоставит государство, еще 41 тыс лари ($13 тыс) - инвестор, компания "Гринхил", передает Sputnik Грузия.

В рамках второго проекта будут восстановлены 14,5 га чайных плантаций также в Имерети, в селе Дедалаури Хонского муниципалитета. Это обойдется в 52,2 тыс лари ($17 тыс), в том числе государственное софинансирование - 36,3 тыс лари ($12 тыс), еще 16 тыс лари ($5 тыс) вложит компания "Эртоба".