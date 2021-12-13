На Ставрополье построят экотехнопарк по переработке отходов

На Ставрополье в скором времени будет создан экологический технопарк, который будет перерабатывать прошедшие сортировку отходы во вторсырье для дальнейшего использования в хозяйственной деятельности, - сообщила пресс-служба главы региона.

"У нас есть возможность разместить на территории Ставрополья экотехнопарк. Ожидаем, что площадка будет сформирована за счет федеральных средств, мы со своей стороны определим участок под него и подготовим инфраструктуру", - рассказал губернатор региона Владимир Владимиров, передает "Интерфакс".

Задачу проработать возможности для создания такого технопарка глава региона поручил краевому министерству ЖКХ, - говорится в сообщении.

Сырьем для экотехнопарка могут стать две ликвидированные в крае крупные закрытые свалки в Железноводске и Пятигорске, а в перспективе - закрытые полигоны для размещения твердых коммунальных отходов в Лермонтове и Нефтекумском округе.