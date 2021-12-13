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Экс-сотрудника Агентства по финмониторингу поймали в Казахстане

Экс-сотрудника Агентства по финмониторингу поймали в Казахстане

В Нур-Султане правоохранители задержали экс-сотрудника Агентства по финансовому мониторингу Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший заместитель руководителя управления территориального департамента Кайырбеков Д., разыскиваемый столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Задержанный мужчина проходит подозреваемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

Сейчас он помещен водворен в изолятор временного содержания казахстанской столицы.

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