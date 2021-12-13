В областной детской клинической больнице Волгограда будет новый томограф

С начала года Волгоградская область закупила 27 единиц оборудования для детских лечебных учреждений региона, - сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сегодня компьютерный томограф нового поколения поступил в областную детскую клиническую больницу. Новый аппарат заменил устаревший томограф и подходит для работы даже с новорожденными. Всего региональные больницы области насчитывают 24 компьютерных томографа, - сообщили в комитете здравоохранения, передает "Интерфакс".

Также в регионе проводится и масштабная реконструкция детских медучрежений - ремонтные работы завершаются в шести детских поликлиниках и больницах Волгограда и Волжского, - говорится в сообщении.