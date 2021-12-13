Глава водоканала проведет 15 суток под арестом в Костанае

Специализированный суд по административным правонарушениям принял решение по административному делу против Ф., работающего руководителем государственного казенного предприятия "Костанай - Су" акимата Костаная. Об этом рассказали в пресс-службе областного суда.

"В суде установлено, что 27 ноября 2021 года Ф., управляя автомобилем марки Chevrolet, не выполнил законное требование сотрудников органов внутренних дел о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсического опьянения", - отмечается в сообщении.

Мужчину привлекли к административной ответственности по ч.4 ст.613 КРКобАП, он был приговорен к административному взысканию в виде административного ареста на 15 суток, его лишили права управления транспортом на восемь лет.

Постановление суда уже вступило в законную силу.