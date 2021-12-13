Похитителей беседки весом 800 кг задержали на Ставрополье

Правоохранители задержали мужчин, подозреваемых в похищении беседки в Новоалександровске. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В полицию пришел представитель сельхозпредприятия, он рассказал, что неизвестные украли установленную у водоема металлическую беседку, масса которой превышала 800 кг, стоило сооружение более 50 тыс рублей.

Участковые задержали подозреваемых, которыми оказались двое жителей поселка Равнинного (один из них ранее был судим за кражу) и житель станицы Новотроицкой Изобильненского округа.

В отделе полиции молодые люди дали признательные показания. "Они пояснили, что в ночное время проникли на территорию водоема, где с помощью газосварочного аппарата демонтировали металлическую беседку. Похищенное подельники погрузили в прицеп автомобиля и сдали в один из изобильненских пунктов приема металла", - уточнили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).