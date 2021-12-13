В Москве тушат пожар в Парке Горького

В Москве пылает один из объектов Парка Горького, на него тушение прибыли несколько пожарных расчетов.

С территории парка понимается столб черного дыма, который заволакивает его территорию. На внешней стороне Садового кольца образовалась пробка, на место происшествия прибыли уже около 15 пожарных машин и карета скорой помощи, - передает РИА Новости.

Напомним, Парк Горького – центральный парк столицы, чьи территории посещает более 40 тысяч человек в будние и 250 тысяч в выходные и праздничные дни.