Стала известна дата парламентских выборов в Абхазии

Очередные выборы в Народное собрание (парламент) Абхазии пройдут 12 марта 2022 года, - говорится в указе, подписанном президентом страны Асланом Бжания, сообщила пресс-служба президента.

"В соответствии с пунктом 15 статьи 53 Конституции Республики Абхазия, статьей 7 Конституционного закона Республики Абхазия "О выборах депутатов народного собрания - парламента Республики Абхазия" назначить выборы в Народное собрание на 12 марта 2022 года", - говорится в указе, передает ТАСС.