Волгоградская "Братская могила моряков" стала жертвой вандалов

"Братская могила моряков Волжской военной флотилии и рабочих завода "Красный Октябрь" в Волгограде подверглась нападению вандалов, - сообщили в мэрии.

"Специалисты районной коммунальной службы в ходе текущего обслуживания зафиксировали повреждение памятника "Братская могила моряков Волжской военной флотилии и рабочих завода "Красный Октябрь", расположенного в зеленой зоне в сквере имени 70-летия Победы Краснооктябрьского района", - сообщили в мэрии, рассказав, что вандалы разодрали заднюю часть памятника до арматуры, передает РИА Новости.

Информация об акте вандализма направлена в полицию, а памятник будет восстановлен, - добавили в городской мэрии.

Напомним, в братской могиле похоронены 36 моряков-десантников и шесть рабочих завода, погибших при обороне Царицына в 1919 году, а памятник над ней был установлен в 1965 году.