Мошенник-"гадалка" оставил доверчивую жительницу Караганды без $28 тысяч

Жительница Караганды лишилась крупной суммы, обратившись за консультацией к гадалке, найденной в интернете, об этом передает пресс-служба МВД Казахстана.

Потерпевшая, 41-летняя женщина, нашла в социальных сетях объявление, предлагающее "бесплатное гадание", и откликнулась на него.

В общей сложности за несколько раз она перечислила онлайн-переводами 12 млн 266 тыс тенге (более $28 тыс) на покупку свечей и ритуальных принадлежностей, однако так и не дождалась выполнения заказов, передает Sputnik Казахстан.

В итоге женщина обратилась в полицию. Десятого декабря правоохранители задержали "гадалку", которой оказался 23-летний молодой человек. Он дал признательные показания, пояснив, что ввел женщину в заблуждение и забрал деньги.

Открыто уголовное дело по ст. 190 УК РК "Мошенничество".

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.