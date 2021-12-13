Кубань сократила свой госдолг

С начала 2021 года властям Кубани удалось сократить объем государственного долга до 99,5 млрд рублей, на 2,5 млрд рублей, - сообщил первый вице-губернатор региона Игорь Галась.

"В августе произведено погашение части номинальной стоимости по государственным облигациям Краснодарского края на сумму 1 млрд рублей. Также в ноябре 2021 года выплачено 1,544 млрд рублей по бюджетным кредитам. Объем государственного долга Краснодарского края на 1 декабря 2021 года сократился на 2,544 млрд рублей и составил 99,5 млрд рублей, 70,5 млрд рублей (70,9%) из которых - бюджетные кредиты, а 29 млрд рублей (29,1%) - государственные облигации", - рассказал Галась, передает "Интерфакс".

"Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам и темпы поступления доходов позволяют нам не привлекать в этом году новых заимствований, в том числе банковских кредитов, тем самым обеспечивается дополнительная экономия расходов бюджета на обслуживание госдолга", - отметил вице-губернатор.