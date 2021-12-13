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Президенты Ирана и Туркменистана обсудили газовое сотрудничество с Азербайджаном

Президенты Ирана и Туркменистана обсудили газовое сотрудничество с Азербайджаном

Президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонный разговор с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообащает ИРНА.

Раиси выразил благодарность за проведение саммита Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде.

Он напомнил, что в рамках саммита были предприняты плодотворные шаги в области сотрудничества по газу и реализации газового свопа Туркменистан-Азербайджан транзитом через Иран.

Президент Исламской Республики также обратил особое внимание на сотрудничество Ирана и Туркменистана в области транспортировки и транзита грузов.

"Усилиями руководителей двух стран были приняты хорошие меры для укрепления приграничных отношений, и, следуя примеру двух стран, препятствия впереди могут быть устранены", - указал президент ИРИ.

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