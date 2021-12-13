Власти Ставрополья решили провести очные благотворительные елки

Благотворительная краевая новогодняя елка на Ставрополье пройдет в очном формате – такое решение приняли власти края, - сообщила пресс-служба губернатора региона.

Также благотворительные новогодние мероприятия будут проведены в Ставрополе, Пятигорске и Нефтекумске с 20 по 27 декабря.

"Ожидается, что благотворительную елку посетят 3400 юных жителей края", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Впрочем, для взрослых участников праздника останутся неизменными требования наличия QR-кодов о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании или же свежего отрицательного результата ПЦР-теста, - добавили в пресс-службе.

Напомним, годом ранее из-за напряженной эпидобстановки было решено отказаться от проведения краевой благотворительной новогодней елки для детей, нуждающихся в особой социальной поддержке, и талантливых детей. Подарки им доставили на дом или в детские учреждения без проведения массовых мероприятий.