Соратники Саакашвили подарили 41 шило генпрокурору

Творческая акция протеста с требованием освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прошла сегодня у здания Генпрокуратуры в Тбилиси, об этом пишу СМИ.

В ней приняли участие несколько десятков человек, уточняет Sputnik Грузия.

Кроме традиционных плакатов, демонстранты принесли подарок-символ для генпрокурора Ираклия Шотадзе - 41 шило: именно под этим номером шла на выборы правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия".

Соратники Саакашвили обвиняют надзорное ведомство в исполнении ее политических заказов.

"Как они используют это 41 шило - я не знаю. Но ясно одно: чем больше политических дел они сошьют этими гнилыми нитками, тем больше премий получат",- пояснила руководитель НПО "Молодежь за европейское будущее" Манана Андгуладзе.