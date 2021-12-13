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МИД ЕС ввел санкции против российских компаний, работающих в Сирии

МИД ЕС ввел санкции против российских компаний, работающих в Сирии

Евросоюз сегодня ввел санкции против ряда российских компаний, проводящих разведку и добычу полезных ископаемых в Сирии, - говорится в в официальном журнале Евросоюза.

Решение было принято на совещании глав МИД ЕС в Брюсселе, ограничения затронули российские компании "Велада", "Меркурий" и "Евро Плюс", - передает РИА Новости.

Санкции предусматривают запрет сотрудников компаний на въезд в страны Евросоюза и замораживание активов компаний, а также запрет на сотрудничество с ними.

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