США, Евросоюз и Великобритания рассматривают новые санкции в отношении России

Европейский союз обсуждает с Соединенными Штатами и Великобританией возможный новый этап экономических санкций против России, но, как сказал главный дипломат блока, в сегодня никаких решений приниматься не будет.

Reuters отметает, что в июле 2014 года Европейский союз и США ввели в отношении России экономические санкции, направленные против ее энергетического, банковского и оборонного секторов. Теперь рассматривается вопрос о принятии дальнейших мер, если Россия "попытается вторгнуться в Украину".

"Мы в режиме находимся сдерживания, - сказал Жозеп Боррель журналистам, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС. - В любом случае мы дадим четкий сигнал, что любая агрессия против Украины будет дорого обходиться России ... Cкоординированным образом мы изучаем вместе с США и Великобританией, какие санкции могут быть, когда они могут быть введены и как именно".

Дипломаты ЕС сообщили агентству Reuters, что обсуждение было сосредоточено на потенциальном постепенном усилении любых санкций, начиная от возможных запретов на поездки и замораживания активов влиятельных политиков и заканчивая запретом всех финансовых и банковских связей с Россией.

Введение санкций на строительство трубопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией для предотвращения его ввода в эксплуатацию, также было одним из вариантов. Речь шла и о нацеливании на большее число российских государственных оборонных и энергетических компаний или расторжении контрактов на природный газ.

Однако послы сказали, что такие шаги, скорее всего, будут рассмотрены только в том случае, если "российские военные попытаются осуществить полное вторжение на Украину". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию о том, что западный военный альянс стоит на стороне Украины. Россия заявляет, что не намерена вторгаться на Украину, и обвиняет Киев в развертывании половины украинской армии на востоке страны.

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"Возможная агрессия" России в отношении Украины рассматривалась и на заседании Совета НАТО на уровне министров иностранных дел в Риге 30 ноября - 1 декабря. Тогда в адрес РФ звучали обвинения в том, она угрожает альянсу перемещением своих вооруженных сил на своей же территории. "Если посмотреть на вещи реально, то именно НАТО приблизилась к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения, - заявили в МИД РФ. - Вступление Украины в НАТО для нас – "красная линия". Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе. После окончания "холодной войны" России неоднократно давались заверения, что юрисдикция и военные силы НАТО не продвинутся ни на дюйм в восточном направлении. Все эти обещания были забыты и не выполнены. Итог – нынешнее печальное состояние европейской безопасности".

В российском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что единственный вариант разрешения сложившейся ситуации – совместная разработка долгосрочных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории.