Вице-премьер: российские беспилотники превосходят Bayraktar

Разработанные российскими специалистами БПЛА лучше по техническим характеристикам, чем турецкий ударный беспилотник Bayraktar, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью телеканалу РБК.

"Российские разработки не только не уступают, но и превосходят по техническим характеристикам обозначенный вами беспилотный комплекс", - ответил он на соответствующий вопрос.

Борисов признал, что РФ несколько поздно пришла на этот рынок, который исторически был занят производителями из Израиля, США и Китая: они работают на нем уже около пяти лет и ведут себя "очень динамично, даже агрессивно". Тем не менее, считает вице-премьер, у России также есть шансы.

На выставке в Дубае, напомнил он, были представлены отечественные образцы, так что РФ все-таки может войти в клуб стран-экспортеров такого вооружения.