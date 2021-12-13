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Кишинев готов купить у России антикоронавирусную вакцину "Спутник V"

Кишинев готов купить у России антикоронавирусную вакцину &quot;Спутник V&quot;

Мэр Кишинева Ион Чебан сегодня отправил запрос в Минздрав Молдавии с просьбой закупить российские вакцины от коронавируса "Спутник V" и Janssen, потому что они являются наиболее востребованными среди населения республики.

"Мы просим министерство здравоохранения обеспечить постоянную поставку вакцин и наличие стратегического плана по закупке вакцин, запрашиваемых населением – Janssen и "Спутник V". На сегодняшний день эти вакцины самые востребованные, но их нет в наличии", - заявил Чебан на заседании городских служб, передает РИА Новости.

Такая просьба вызвана тем, что мэрия молдавской толицы не исключает, что город накроет новая волна пандемии коронавируса.

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