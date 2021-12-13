Индия может стать первым покупателем российских ЗРС C-500

После российских Вооруженных сил Индия может стать первой в списке на покупку российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-500, - заявил сегодня вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Индия первой, наверное, будет в списке, если изъявит желание купить эти современные средства", - сказал Борисов в интервью телеканалу РБК, передает РИА Новости.

В первую очередь эти системы получат российские войска, что касается экспорта новейшей российской зенитной системы ПВО-ПРО С-500 "Прометей", то пока на это не оформлены разрешительные документы, - сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Первая поставка системы С-500 "Прометей" ожидается после завершения полного цикла испытаний, ее получит подмосковное объединение ПВО-ПРО.