Музей морской пехоты в Беслане получил имя Героя России Днепровского

Сегодня в Северной Осетии в здании школы имени Героев спецназа города Беслана заработал музей морской пехоты имени Героя России Андрея Днепровского, погибшего в Чечне в 1995 году.

В экспозиции музея - личные вещи прапорщика Андрея Днепровского, его награды, книги, сделанные его руками поделки, а также тематические экспозиции, - сообщила директор музея Надежда Гуриева, передает "Это Кавказ".

Музей планирует расширяться – в перспективе будет открыт еще один зал и налажено сотрудничество с музеями Москвы, Петербурга и Екатеринбурга.

Андрей Днепровский родился в 1971 году в Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Служил в разведке Тихоокеанского флота, был участником контртеррористической операции в Чечне. Днепровский героически погиб 21 марта 1995 года при уничтожении засады боевиков, он был награжден звездой Героя России посмертно и похоронен на аллее Героев во Владикавказе.

