Лавров и Абдоллахиян: необходимо восстановление "ядерной сделки" в ее изначальном варианте

Сегодня по инициативе Тегерана прошел телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с иранским коллегой Хосейном Амир Абдоллахияном. Такое сообщение опубликовано на сайте российского министерства.

В нем говорится, что дипломаты уделили основное внимание актуальной ситуации вокруг СВПД по иранской ядерной программе в контексте стартовавших в Вене 29 ноября после долгого перерыва переговоров.

Лавров и Абдоллахиян "подтвердили обоюдный настрой на восстановление "ядерной сделки" в ее изначальной сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН". "Подтвердили, что это единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех участников всеобъемлющих договоренностей", - пояснили в МИД РФ.

Кроме того, главы МИД также обсудили некоторые актуальные вопросы российско-иранской и региональной повестки.