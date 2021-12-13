Экспорт абхазских мандаринов в Россию сократился вдвое

В этом году Абхазия вдвое сократила экспорт в Россию мандаринов и нарастила экспорт фейхоа по сравнению с прошлым годом.

"По данным на 13 декабря, из Абхазии вывезена 1 851 тонна фейхоа, в прошлом году в такой же период было вывезено 990 тонн", - сообщила начальник отдела статистики Государственного таможенного комитета Абхазии Асида Квициния, пишет ТАСС.

Также в этом году вырос экспорт в Россию хурмы - на 225 тонн.

"А вот мандаринов в этом году экспортировано вдвое меньше - всего 10 782 тонн против прошлогодних 23 709 тонн", - указала Квициния.

Этот год стал для мандаринов неурожайным. Всего по итогам года республика планирует ввезти в Россию не более 30 тыс т мандаринов против 60 тыс т в прошлом году.