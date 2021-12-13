"Карабах" узнал соперника по стыкам Лиги конференций

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций.

В результате жеребьевки определились следующие пары:

"Марсель" – "Карабах"

ПСВ – "Маккаби"

"Фенербахче" – "Славия"

"Мидтьюлланд" – ПАОК

"Лестер" – "Рандерс"

"Селтик" – "Буде-Глимт"

"Спарта" – "Партизан"

"Рапид" – "Тоттенхэм" / "Витесс"

Первые матчи пройдут 17 февраля 2022 года, ответные – 24 февраля.

Что касается, соперника "Рапида", то он определится после решения УЕФА по матчу группового этапа турнира между "Тоттенхэмом" и "Ренном".

