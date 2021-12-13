"Карабах" узнал соперника по стыкам Лиги конференций
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций.
В результате жеребьевки определились следующие пары:
"Марсель" – "Карабах"
ПСВ – "Маккаби"
"Фенербахче" – "Славия"
"Мидтьюлланд" – ПАОК
"Лестер" – "Рандерс"
"Селтик" – "Буде-Глимт"
"Спарта" – "Партизан"
"Рапид" – "Тоттенхэм" / "Витесс"
Первые матчи пройдут 17 февраля 2022 года, ответные – 24 февраля.
Что касается, соперника "Рапида", то он определится после решения УЕФА по матчу группового этапа турнира между "Тоттенхэмом" и "Ренном".