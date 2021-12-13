"Человеком года" стал Илон Маск

Журнал Time назвал "Человеком года" 50-летнего миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.

"Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. От экзистенциального кризиса изменения климата, от проблем неравенства до новых границ возможного - никто не воплощает собой темы этого года лучше, чем человек 2021 года - Илон Маск", - заявил главный редактор Time Эдвард Фельзенталь.

Напомним, недавно Маск всерьез задумался о том, чтобы оставить работу и стать блогером.