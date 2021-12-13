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В МИД РФ подтвердили невыдачу виз США нескольким российским дипломатам

В МИД РФ подтвердили невыдачу виз США нескольким российским дипломатам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила тот факт, что несколько российских дипломатов не получили американские визы для участия в первой сессии Рабочей группы открытого состава по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в Нью-Йорке.

По словам спецпредставителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрея Крутских, главе российской делегации визу дали "за несколько часов" до вылета.

Как он рассказал "Коммерсанту", со стороны властей США, это "подло". В то же время Крутских заверил, что российская делегация справится со своими задачами и в усеченном составе.

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