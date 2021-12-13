ГД сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

Депутаты Госдумы сняли с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте, он будет направлен на доработку.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, инициативу о введении цифровых сертификатов в самолетах и поездах собираются пока снять с рассмотрения и доработать.

По словам Володина, это связано с результатом диалога депутатов с правительством и мнениями регионов и россиян.

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря президент России Владимир Путин выразил надежду, что опрометчивых решений по ограничениям на транспорте удастся избежать, призвав тщательно взвесить все риски.