Экс-футболист "Манчестер Сити" покинул "Ахмат"

Тренер "Ахмата" Яя Туре покинул команду, сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Ранее Яя прошел курс обучения в Кардиффе для получения тренерской лицензии категории А.

"Амбициозный специалист, который ставит перед собой большие цели в тренерской карьере, готовится к самостоятельной работе. Наш клуб приветствует решение Яя Туре. Мы желаем ему удачи и успехов на выбранном пути. Уверены, опыт и знания, полученные в период выступления в лучших командах мира, позволят Туре достичь больших побед в тренерской карьере", - говорится в сообщении.

Напомним, Туре вошел в тренерский штаб "Ахмата" в июне 2021 года. Он также известен по выступлениям за испанскую "Барселону" и английский "Манчестер Сити".