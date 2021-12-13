"Зеленые" показали зубы России. Что будет с "Северным потоком-2"?

Еще несколько месяцев назад мы предупреждали, что "зеленые" в правительстве Германии принесут немало бед России. И вот не прошло и недели после формирования правительства ФРГ, как Анналена Бербок преподносит нам первые сюрпризы.

По итогам коалиционных переговоров новым министром иностранных дел Германии впервые за долгое время стал политик от партии "Зеленых" и впервые за всю историю государства это женщина - Анналена Бербок. Во время предвыборной компании она неустанно говорила, что Германии надо отказываться от российского газа, блокировать "Северный поток-2". Некоторые эксперты считали, что это лишь борьба за голоса избирателей, и придя во власть она быстро успокоится, оставаясь в тени своих партнеров по правительству, потому что именно Олаф Шольц, лидер партии с наибольшими голосами и канцлер, будет задавать тон во внешней политике.

Сегодня мы видим, что эти прогнозы не сбываются. Бербок не то, чтобы не стала молчать, а прямо-таки решила взять быка за рога. В недавнем интервью телеканалу ZDF она сказала, что "Северный поток-2" не соответствует требованиям европейского законодательства и есть вопросы по безопасности проекта. Самое любопытное, что Бербок не берет на себя смелость сказать, что Германия заблокирует уже построенную трубу и не разрешит пустить по ней газ. Она действует хитрее. Глава немецкого МИД говорит, что запуск газа зависит от соответствия трубы европейским нормам, что именно нормы ЕС должны определять, можно ли сертифицировать газопровод или нет.

Одним словом, Бербок перепрыгивает через голову канцлера Шольца и буквально вручает суверенитет Берлина Брюсселю. Тем самым она не вступает в конфликт с канцлером и предъявляет аргумент, с которым вынужден считаться Шольц. Дело в том, что в энергетике у Еврокомиссии действительно есть право голоса, а канцлер Олаф Шольц приоритетом своей внешней политики сделал отношения с Европой.

Если оставить стороне политику и перейти к бюрократии, то сейчас судьба важного для России газопровода состоит в следующем. Этот трубопровод вопреки санкциям США построен. Сейчас все готово к запуску, но не хватает сертификации. Немецкий регулятор пока приостановил ее, потому что владельцу газопровода Nord Stream 2 AG нужно создать дочернюю компанию, которая будет оператором трубы. По законам ЕС, одна и та же фирма не может владеть и трубой, и газом. Вся загвоздка в том, что даже если немцы в итоге одобрят сертификацию, потом газопровод будет оценивать Еврокомиссия, и дело может затянуться до весны, лета, а может, и еще больше…

Конечно, отрицать то, что новый канцлер Германии как наследник Меркель нормально относится к "Северному потоку-2", а также то, что вопреки желаниям зеленых в коалиционном соглашении нет пункта о противодействии российскому трубопроводу, не стоит. Но тот факт, что зеленые с трибуны МИДа активнее критикуют проект и требуют Европу вставлять палки в его колеса, может привести к еще большей оттяжке запуска газопровода. Чисто юридически у зеленых как младших партнеров по коалиции нет прав затормозить "Северный поток-2". В то же время не будем забывать о том, что в долгосрочной перспективе Германия нацелена на полный переход к возобновляемым источникам. Их долю в энергопотреблении страны к 2030 году новое правительство собирается довести до 80%. Канцлер Олаф Шольц недавно вовсе заявил, что к 2045 году Германия планирует полностью отказаться от газа, нефти и угля.

Так что при оценке ситуации надо понимать, что сегодня под угрозой находится не только "Северный поток-2", а весь нефтегазовый экспорт России. Насколько эти риски реальны, и сможет ли Германия полностью избавиться от нашего топлива - тема для долгой дискуссии.