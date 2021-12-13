Почему Грузия отказалась от участия в «3+3»?

10 декабря в Москве состоялось первое заседание платформы сотрудничества в формате "3+3", посвященное вопросам "обеспечения мира и стабильности" на Южном Кавказе. Мероприятие прошло на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции.

В рамках информационно-аналитической программы "Соседи" телерадиоведущий Гия Саралидзе и известный журналист Армен Гаспарян поговорили о том, почему Грузия отказалась от участия в данном формате.