В Нур-Султане устроят фейерверк 15 декабря

В честь 30-летия Независимости Казахстана будет дан праздничный салют.

"В рамках празднования Дня Независимости Казахстана планируется провести праздничный салют 15 декабря за счет спонсорских средств", – рассказали в пресс-службе администрации Нур-Султана.

Фейерверки запустят в столице республики сразу на трех городских площадях. В 21.00 салют начнется на левой набережной реки Ишим севернее нового пешеходного моста, на северной стороне реки Акбулак в районе пересечения улицы Пушкина и проспекта Абылай хана, а также на территории Ботанического сада.

День независимости в Казахстане будет праздноваться по 19 декабря, таким образом, жители страны смогут отдохнуть четыре дня.