Икона была похищена из сельской церкви в Восточной Грузии

В селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета была ограблена церковь. Злоумышленники унесли одну из икон Богоматери.

По словам обнаружившего пропажу алтарника Учи Кемашвили, на несколько дней он был вынужден покинуть деревню. И кража была совершена именно в это время.

"Это не первый случай кражи икон, это происходит уже в четвертый раз. Кто-то заходит в церковь, крадет, и никакой реакции на это нет", - сказал он, отметив, что в полицию представители церкви пока не обращались.

Кемашвили уточнил, что кражи предметов из церквей в муниципалитете происходили и в прошлом году. Преступники найдены не были, передает Sputnik Грузия.