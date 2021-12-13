Азербайджан перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+

Минэнерго Азербайджана сообщает, что в ноябре республика перевыполнила обязательства в рамках сделки ОПЕК+.

"Суточная добыча нефти в Азербайджане в ноябре составила 588,9 тыс баррелей. Согласно сделке ОПЕК+, квота страны на ноябрь предусматривалась в объеме 647 тыс баррелей в сутки, а обязательства по сокращению добычи - 71 тыс баррелей. Таким образом, Азербайджан в ноябре перевыполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Суточная добыча в ноябре вместе с конденсатом составила 708,4 тыс баррелей (из них конденсата - 119,5 тыс).

Квота Азербайджана на декабрь, согласно условиям сделки, равна 654 тыс баррелей в сутки.