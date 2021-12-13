Первая смерть от омикрона зафиксирована в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в понедельник о первой в стране смерти пациента, инфицированного омикрон-штаммом коронавируса.

Ранее о гибели пациентов с вариантом B.1.1.529 не сообщалось.

В настоящее время в Великобритании на омикрон приходится около 49% случаев заражения.

В Лондонской школе гигиены прогнозируют, что зимой в стране на фоне распространения "омикрона" число госпитализаций может превысить прошлогодние показатели.

"Что мы знаем сейчас об этом штамме, это то, что "омикрон" распространяется с феноменальной скоростью, такого мы прежде не видели. [Число заболевших] удваивается каждые два-три дня", – рассказал министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

Уже к концу 2021 года число заражений новым штаммом в стране может превысить миллион, считает министр.

На фоне этого среди населения страны резко вырос интерес к ревакцинации, что уже привело к падению сайта Национальной службы здравоохранения (NHS).