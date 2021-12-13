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Глава Ингушетии пообщается с народом 25 декабря

Глава Ингушетии пообщается с народом 25 декабря

Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов ответит на вопросы жителей республики в рамках прямой линии, которая состоится 25 декабря, сообщает пресс-служба главы региона. 

"Свои вопросы главе региона все желающие смогут отправить заранее текстовым сообщением или прислать видеообращение в мессенджерах WhatsApp и Telegram, письма на электронную почту, либо позвонить во время прямого эфира", - говорится в сообщении.

Вопросы можно будет прислать в WhatsApp и Telegram Калиматову по номеру 8 (928) 097-73-73, а также по электронному адресу vopros_ri@mail.ru.

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