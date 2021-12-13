Голикова: омикрон-штамм усугубит ситуацию с COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что появление штамма "омикрон" COVID-19, согласно предварительной оценке, может усугубить эпидемиологическую ситуацию, однако его влияние и распространение в мире еще предстоит до конца проанализировать.

"И второй момент, который, предварительно, может усугублять ситуацию, но мы его пока до конца оценить не можем, это появление и распространение в мире <...> нового штамма коронавируса, "омикрона"-штамма", - сказала она, в ходе выступления в Госдуме России.

Далее она обратила внимание на то, что есть косвенные свидетельства о высокой контагиозности штамма "омикрон", в то же время течение заболевания пока до конца оценить нельзя.