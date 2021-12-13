Главная » Новости

Вертолет будет летать из Сочи на "Розу Хутор"

Вертолет будет летать из Сочи на &quot;Розу Хутор&quot;

С 25 декабря на сочинский горнолыжный курорт "Роза Хутор" пустят вертолетный трансфер.

Вертолет будет летать по маршруту Аэропорт Сочи – "Роза Хутор". Гости курорта смогут проходить ускоренную процедуру регистрации после прибытия в аэропорт. Затем они будут доставляться к вертолету автобусом. Время в полете составит около 15 минут.

"Вертолетный трансфер – это новый премиальный продукт нашего аэропорта, относительно уникальный на российском рынке. Услуга позволит пассажиру добраться непосредственно до места назначения, осуществив пересадку с самолета на вертолет, не выходя из аэропорта", – рассказал директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов.

Воздушный маршрут будет обслуживать вертолет AS350 В3 Eurocopter, рассчитанный на пять пассажиров.

1205 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!