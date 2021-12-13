Стало известно, сколько мигрантов из Узбекистана прибыло в Россию в этом году

Самой многочисленной группой среди зарубежных граждан, приехавших в Россию на заработки в 2021 году, стали мигранты из Узбекистана, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В ведомстве отмечают, что с начала текущего года в Россию прибыло свыше трех млн жителей республики.

Далее расположились представители Таджикистана, которых в этом году в Россию приехало почти 1,6 млн граждан. Тройку замкнули гастарбайтеры из Киргизии - более 600 тыс человек.

Стоит отметить, что из Армении в Россию на заработки приехали около 300 тыс граждан, из Азербайджана - около 200 тыс человек.