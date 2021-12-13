Главная » Новости

ФК "Карабах" получит поддержку в 5 млн манатов

ФК &quot;Карабах&quot; получит поддержку в 5 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился оказать финансовую поддержку футбольному клубу "Карабах".

Согласно документу, в связи с успешным участием в групповом туре Лиги конференций УЕФА и завоеванием путевки в очередной тур из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2021 года резервного фонда президента страы футбольному клубу "Карабах" выделяются пять миллионов манатов.

В этой связи Минфину Азербайдажна поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, а правительству – решить прочие задачи, вытекающие из этого распоряжения.

775 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!