Каникулы в Узбекистане могут продлиться с 31 декабря по 4 января

Жители Узбекистана, вероятно, смогут отдохнуть на новогодние праздники пять дней – с 31 декабря по 4 января.

Каникулы предусмотрены проектом указа президента республики, однако на данный момент документ еще не утвержден, указали в пресс–службе Минтруда Узбекистана.

Согласно проекту, 1 января является праздничным нерабочим днем, 2 января- воскресенье - календарный выходной. Дополнительные нерабочие дни могут быть установлены 31 декабря 2021 года (пятница), 3 и 4 январь 2022 года (понедельник и вторник).

Как только документ будет подписан главой страны, Минтруд обнародует эту информацию.