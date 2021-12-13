Туры в Турцию подрожали на новогодние праздники на 15-20%

В декабре туры в Турцию на новогодние праздники выросли в цене минимум на 15-20% по сравнению с ноябрем, отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет ТАСС.

"Сейчас такая же цена примерно, как была на ноябрьские праздники, когда были объявлены нерабочие дни, и это подстегнуло спрос просто мгновенно, и, естественно, цены выросли тогда. То есть после ноябрьских праздников Турция стоила порядка 30 тыс рублей на человека. Рост на 15-20% точно есть минимум", - рассказала она.

На Новый год средняя стоимость тура в Турцию составляет 45-50 тыс рублей на человека, это сопоставимо с ценами на туры в Египет. При этом в Турции россиян ждут подогреваемые бассейны, а в Египте зимой можно купаться в море. Естественно, туры в Египет пользуются большим спросом.

Стоимость "новогодних" туров в Египет в три раза выше, чем сейчас - минимальная цена путевки на неделю составляет 45 тыс рублей на человека.